52歲詹姓男子與蔡姓女子交往，期間詹男偷偷錄下2人性愛影片。今年4月底，詹把影片的截圖傳送給蔡女看，詹還恫稱「幫你發可以約炮啦」、「讓你家人知道你是酒店小姐」。桃園地檢署偵辦後，依照妨害自由案件聲請簡易判決。

檢方調查，詹姓男子和蔡女從前年年4月至今年3月交往，期間詹男在新北樹林住處，用手機偷偷拍下與蔡女的性愛影片。後來2人分手，詹男疑似不甘心，就用手機傳送性愛影片的截圖照片給蔡女，蔡女才驚覺被拍。

此外詹男還用文字恫稱，「我明天就幫你多一些廣告單啦，幫你發可以約炮啦」、「我會再次帶人去你家走走，讓你家人知道你是酒店小姐，而且還跟我在一起兩年多。」除此之外，詹還另外傳簡訊嗆「我就是要讓你死了怎樣」、「我叫你出去我殺了你嗎」，對此蔡女也另外提告恐嚇。

蔡女嚇得趕緊向警方報案，不過詹否認犯行，供稱只是吵架的氣話。但詹也坦承拍攝有些性愛影片的時候，蔡女並不知情。檢方認為，詹偷拍的行為，已經足以危害蔡女名譽，至於另外傳送涉恐嚇罪嫌的文字，根據語意，應是表示並未逼迫蔡女離去，難認屬於惡害的通知，因此同屬於此次聲請簡易判決，並未另外不起訴。

(中時 )