振興三倍券將於15日正式上路，台北市長柯文哲6日轟中央政府：「有唸書的經濟學家都知道振興券沒有用」，更直言三倍券是個失敗的政策。對此桃園市長鄭文燦回應，邀請柯一同來消費，不要以口水取代汗水。

柯文哲於6日出席台北疫情後經濟轉型論壇，砲轟中央政府的防疫紓困振興政策是個錯誤的策略，柯文哲怒言，中央政府發放三倍券，7成的民眾都選擇申請實體紙本，政府第一批已經花了9億元來列印紙本，接著還要再加1.5億，有唸書的經濟學家都知道振興券沒有用，因為長達5個半月，達不到振興效果，直呼：「不服來辯」。

鄭文燦回應，桃園目前三倍券的登記情況很踴躍，配合桃園市的振興方案，讓經濟效益更擴大。鄭文燦也說，桃園推出了振興券200元換400元的夜市券，以及觀光工廠1.5倍的放大效果等等，地方政府行銷三倍券的力道很強。鄭文燦直言，歡迎柯文哲一同來使用三倍券消費，也反嗆柯：「不要用口水取代汗水」。

(中時 )