美國住宅太陽能安裝業者Sunrun 6日（周一）宣布，將以14.6億美元的股票收購同業Vivint Solar。

根據兩公司聲明，Vivint Solar股東每股將換得Sunrun 0.55股，換算比Vivint Solar周一收盤溢價10.4％。

Sunrun與Vivint Solar董事會皆同意合併，加上負債，該交易總值達32億美元。未來Sunrun股東握有合併公司64％股權，其餘由Vivint股東持有，每年可省下成本約9,000萬美元。

(工商 )