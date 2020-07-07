先前紐約媒體報導，紐約尼克將會面試大約10名總教練候選人，當中就出現現任洛杉磯湖人首席助教基德（Jason Kidd）的名字，但對於尼克將基德列入總教練候選名單，曾與他一起共事過的前同事便直言，這將會是一個糟糕的選擇。

湖人去年夏天宣布由佛蓋爾（Frank Vogel）執教，從那之後，有關助理教練基德將會在不久後被扶正成球隊總教練的傳言四起，不過同一時間，尼克球團也詢問湖人隊，表示想要基德來面試尼克主帥的職缺，並取得許可，但這一切看在基德前同事的眼裡，可以說是相當不以為意。

據《紐約郵報》記者柏曼（Marc Berman）報導，一名曾和基德一起在NBA工作過的同事說：「如果基德是最後一位總教練，我也不會聘請他，這將是一個糟糕的選擇，這就是密爾瓦基公鹿能夠處於現在這個位置的原因，跟教練有關。」截至停賽前，公鹿以53勝12敗排名東區首位。

基德2013年退休隨即接任布魯克林籃網教頭，並率隊殺進季後賽，結果在第二輪鎩羽而歸，隔年轉任公鹿執教，3年半下來累積139勝152敗，最後在2018年1月被炒魷魚，並由普朗提（JoePrunty）帶完剩餘球季，隔年球團聘請布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教。

自從基德離隊後，公鹿的表現就越來越好，2018-19年賽季拿下60勝22敗，以東區龍頭之姿殺進季後賽，雖然被看好能爭冠，但無奈在季後賽被多倫多暴龍絕殺。

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(中時電子報)