隨著當地新冠疫情趨緩，經濟封鎖措施緩解，食品和燃料價格上揚，運輸指數亦上升，帶動菲律賓六月出現高於預期的通膨。

菲律賓統計局周二公布新數據，六月份消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲2.5%，高於路透分析師預測的2.2%。而菲律賓央行先前預測範圍為1.9%至2.7%。另外前一個月的CPI為上漲2.1%。

六月在排除生鮮食品和燃料價格後的核心CPI指數為3%，同數據前一個月為2.9%。

菲律賓央行(BSP)預計今年平均通膨率為2.3%，在2021年為2.6%，該兩年的目標皆在2~4%區間。

菲律賓央行今年將基準利率下調至2.25%，央行行長先前承諾，有必要時將推出一系列貨幣工具和鬆綁措施，以支持經濟成長。

然而ING資深經濟學家馬巴(Nicholas Mapa)指出，儘管良性的通膨將讓央行保持寬鬆的立場，但進一步的降息將是暫時不可能的

儘管出現較鬆的管制措施，分析師仍認為菲律賓今年下半的消費仍將低迷，物價仍處於觀察的壓力。

(時報資訊)