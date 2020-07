香港國安法近期已實施,成為近期華府與北京齟齬加深的原因之一,外界也擔憂其範圍過於廣泛,不僅針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動,及勾結外國或境外勢力危害國家安全列入罪名,連不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在該法管轄範圍內,令外界憂有寒蟬效應。對此,曾任「華盛頓郵報」北京分社社長的潘文認為,北京可能把國安法當治台藍圖,並朝武力犯台目標邁進。

潘文(John Pomfret)在「香港國安法可能是中國治理台灣的藍圖」(The Hong Kong security law could be China's blueprint to deal with Taiwan problem)一文中指出,上週生效的港區國安法令人畏懼的原因很多,如嚴重限制香港言論自由、允許北京當局到香港抓人回中國大陸審判、在香港建立能法外執法的秘密警察結構等,且在香港國安法之下,任何主張香港獨立的人士都恐觸法並遭逮捕,此法似乎能管到「地球上所有的人」。

不過潘文強調,最令人憂心的其實是香港國安法沒提的部分,也就是國安法可能作為北京處置台灣的藍圖。他指出,藉由此法通過,「中國朝向距離90英里(約144公里)外民主之島開戰的準備,無疑更邁進一步」,而2021年7月恰逢中國共產黨建黨100週年,外界普遍猜測,中國大陸國家主席習近平希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

潘文在該文中,以主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅作為佐證。李肅6月底在曾在大陸微博一部影片中指出,國安法的重點是要取得司法權,因為只要「把所有這些學生鬧事的,所有這批反對派抓到大陸來判…哪有治不住的,根本不可能治不住」,並指出透過國安法,從香港起步作出示範,「就告訴你台灣,武統之後我有辦法解決你」。

潘文表示,多年來北京把香港當成處理台灣問題的「試驗品」,自其1997年承諾香港在「一國兩制」下維持50年資本主義經濟與相對自由的政治體制後,也提議要以「一國兩制」統一台灣;不過北京現被指控對香港毀棄承諾,絕大多數的台灣人也反對統一。

(中時電子報)