香港國安法近期已實施，成為近期華府與北京齟齬加深的原因之一，外界也擔憂其範圍過於廣泛，不僅針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，及勾結外國或境外勢力危害國家安全列入罪名，連不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在該法管轄範圍內，令外界憂有寒蟬效應。對此，曾任「華盛頓郵報」北京分社社長的潘文認為，北京可能把國安法當治台藍圖，並朝武力犯台目標邁進。

潘文（John Pomfret）在「香港國安法可能是中國治理台灣的藍圖」（The Hong Kong security law could be China's blueprint to deal with Taiwan problem）一文中指出，上週生效的港區國安法令人畏懼的原因很多，如嚴重限制香港言論自由、允許北京當局到香港抓人回中國大陸審判、在香港建立能法外執法的秘密警察結構等，且在香港國安法之下，任何主張香港獨立的人士都恐觸法並遭逮捕，此法似乎能管到「地球上所有的人」。

不過潘文強調，最令人憂心的其實是香港國安法沒提的部分，也就是國安法可能作為北京處置台灣的藍圖。他指出，藉由此法通過，「中國朝向距離90英里（約144公里）外民主之島開戰的準備，無疑更邁進一步」，而2021年7月恰逢中國共產黨建黨100週年，外界普遍猜測，中國大陸國家主席習近平希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

潘文在該文中，以主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅作為佐證。李肅6月底在曾在大陸微博一部影片中指出，國安法的重點是要取得司法權，因為只要「把所有這些學生鬧事的，所有這批反對派抓到大陸來判…哪有治不住的，根本不可能治不住」，並指出透過國安法，從香港起步作出示範，「就告訴你台灣，武統之後我有辦法解決你」。

潘文表示，多年來北京把香港當成處理台灣問題的「試驗品」，自其1997年承諾香港在「一國兩制」下維持50年資本主義經濟與相對自由的政治體制後，也提議要以「一國兩制」統一台灣；不過北京現被指控對香港毀棄承諾，絕大多數的台灣人也反對統一。

(中時電子報)