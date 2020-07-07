鬧事片！台中市西區今晨傳酒醉鬧事 路邊大打出手！警以辣椒水壓制

2醉男清晨鬧街，警豪氣壓制！今(7日)晨6時，台中市西區路口小吃攤有酒客鬧事，2男路邊直接幹起架來，警方連連喝斥：「係麥安奈？」2人持續叫囂，員警險些攔不住，場面失控。此時警方立刻祭出辣椒水伺候黑衣男，黑衣男痛的摀住眼睛，才結束這場鬧劇。

影片可見身穿白衣與黑衣兩名男子，兩男身材魁梧嘴裡狂撂髒話，黑衣男一直朝白衣男叫囂挑釁，員警雖出聲喝止卻無法平息雙方怒火，白衣男手一揮尻中黑衣男，雙方情勢警張隨時會大打出手。此時員警機制拿出辣椒水伺候黑衣男，另外幾位員警則手刀將白衣男反手壓制在地，白男立刻被固定在馬路上動彈不得。

據了解，林男與友人在小吃攤喝酒意外與陳女發生爭執，陳女撂來2男助陣，雙方起爭執且情勢緊張，湊巧員警巡邏經過，迅速啟動快打，多名員警趕赴現場協力。但雙方仍持續叫囂，更在員警面前失控動粗！警以辣椒水控制現場並將鬧事民眾施以管束，將全案5人帶回所內偵辦，這起清晨鬧劇才落幕。

(中時電子報)