衛福部長陳時中5日晚間到高雄幫民進黨高市長候選人陳其邁輔選，遭批評是「國家輔選隊」，陳7日受訪稱「喜歡的人就幫，不喜歡就不幫」。另外台北市長柯文哲傳出與鴻海創辦人郭台銘6日私下見面，談到助選民眾黨高市長候選人吳益政，柯則說「沒有啦，很早以前啦！」

陳時中、柯文哲同台宣傳雙層觀光巴士，2人卻零互動，硬是隔著交通部長林佳龍，針對幫陳其邁輔選遭非議，陳說，選舉總是大家都要輔選，喜歡的人就幫，若不喜歡就不要幫。

柯上了觀巴後，在堵訪時被問及是否有跟陳時中聊什麼，柯顧左右而言他說「我怎腰酸背痛」，至於跟郭台銘見面，柯坦承有，但是講智慧城市一些東西，他覺得台灣數位基礎建設還是太差，而郭是全世界最大的ICT（資訊及通訊科技）製造商，所以問郭有沒有想法，有談到一些市政合作怎麼做。

對於是否聊到高市長補選，柯說「沒有啦，很久啦，已經很早以前啦！」強調沒有談到會一起幫吳益政拉台。對於有沒有跟郭聊振興經濟，柯說，捷運已恢復9成，只有做國際觀光的旅行社和旅館有傷到，其他目前在北市還正常，但比較麻煩的是國外疫情還在，這是比較頭痛的地方。

(中時 )