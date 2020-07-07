民進黨立委何志偉今日於立法院中興大樓召開記者會表示，因為新冠肺炎疫情，導致許多人少出門運動，加上許多長輩較無運動習慣，導致慢性病上身，為此將向衛福部申請經費，辦理「不老健身房」。而在示範運動時還一度脫口而出「我的人魚線都出現了。」

今日出席者包括衛福部長照司簡任技正吳希文、社家署老人福利組長莊金珠、體育署全民運動組長呂忠仁、不老健身房發起人楊富鈞、樂活運動協會顧問長施偉政、中華民國健身運動協會理事長李杰清、秘書長李毅涵、資深顧問黃薰隆、健身教練陳信宏、施嘉青、台北市滑水協會副理事長李瑋珊、滑水教練旻華、秘書長Helin，以及台北市富光里里長高毓紋等人。

何志偉也在記者會現場與大家一起示範擊球運動，過程中有些人露出痛苦的表情時，何志偉還開玩笑提醒「沒有笑的人不准吃午餐，不要小看笑容的力量。」

何志偉也提醒，銀髮族培養運動習慣，會有防止跌倒、預防憂鬱、保持儀態等多項好處。並表示「不老健身房」將選定於士林區富光里作為示範點，未來將於每周二、四開課2小時，由健身運動協會派遣專業教練到里民活動場所教導長者健身運動及身體保健知識。

呂忠仁表示，體育署也會跟全台22縣市一起合作運動愛台灣計畫，結合了各通路地點，目前已有15萬人次參與活動，也呼籲全民運動莫忽視，「活到老動到老、健康一定沒煩惱。」

(中時 )