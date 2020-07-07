環保署今(７)日召開「大發事業廢棄物處理廠環境影響說明書第4次環境影響差異分析報告專案小組第二次會議」，在廠區植栽計畫、溫室氣體排放減量估算合理性及各項污染物降低可行性資料應補充下，環委決議補件再審。

開發單位可寧衛蘇伊士環境資源股份有限公司表示，一期焚化爐處理容量由每日94噸降到每日65噸，本環差二期由41.25噸增加為83噸，兩期合計起來由原先每日135噸增加為148噸，增量小於重做環評的10％。

開發單位也指出，節能減碳方面設置太陽能發電裝置，可年減331.4噸二氧化碳通量(CO2e)排放量，廢熱產生之蒸汽可減少鄰近廠商約1萬5730噸CO2e，每年約可減少1萬6061噸CO2e。

環委表示，許多民營焚化爐在近期都提出環評，別的處理廠例如彰濱工業區資源回收處理中心的承諾空污排放濃度由850ppm降到50ppm，有看到他廠的努力和誠意，但本案空污排放卻比他廠多處好幾倍，開發單位應進一步提出空污抵減措施。

另外本次環差增加焚化總處理量9.78％，距離重做環評的10％差一點，但處理量增加了兩倍排放量怎麼還會降低？應該清楚說明減量估算是如何出來的。

有環委質疑，今年5月大發處理廠曾發生火災，當時新聞鬧得頗大，開發單位雖表示2018年11月民營化至今只有發生一次火災，但應該要探討經營前的其他火災原因是否有關連，而非火災原因是僅一次的特例。

植栽部分，環委希望開發單位強化廠區植栽移補植計畫提高綠覆率，強調植栽應以喬木為主而非種草皮而已，廠區現有200多棵樹種中有些是外來種，後續若要栽種應該以本土原生種為主。

本案在開發單位承諾補充廠區植栽計畫、溫室氣體排放減量估算正確性和合理性、廠區工安事件可能原因及二期焚設施各項污染物降低可行性，經環委決議補正再審。

(中時 )