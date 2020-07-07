PRP)」與「纖維蛋白」，配合耳內視鏡，將其敷於耳膜破損部位。（馮惠宜攝）

南投1名20歲王姓女大生，3歲時就因意外造成右耳耳膜穿孔，讓她經常右耳流膿，痛到要爆炸，在13、17、18歲時接受過3度耳膜修補手術都不幸失敗，去年底轉而到中山醫學大學附設醫院求診，經耳內視鏡加再生療法治療，雙十年華的她終於不再怕右耳進水，她開心表示，三天前第一次到沙攤戲水，快樂到差點溺水。

王姓女大生展露歡顏，細述幼時一場意外，讓她右耳膜破了，自此只要碰水或發炎時，右耳就會流膿，甚至出現爆炸性耳痛，13歲開始歷經3次耳膜修補手術，總是在術後一個月後就發現手術失敗，去年底意外透過一份剪報發現可以透過耳內視鏡注射自體高濃度血小板血漿PRP，俗稱再生療法的方式治療，她因而到中山醫學大學附設醫院尋求治療。

中山附醫耳鼻喉科醫師溫惟昇指出，臨床因中耳炎造成的耳膜穿孔目前7成以上耳鼻喉科採顯微鏡手術方式，在患者耳後切開傷口進行修補，近年來內視鏡微創手術漸趨成熟，甚至進化到透過內視鏡結合再生療法的方進局部組織修復。

溫惟昇指出，再生療法是抽取患者10cc血液，透過專用離心機與試管，純化出「高濃度血小板血漿(Platelet-rich plasma, PRP)」與「纖維蛋白」，配合耳內視鏡，將其敷於耳膜破損部位，利用其富含生長因子的特性，即能促進耳膜上皮細胞再生。該療法已被發現對於耳膜穿孔有顯著的療效，統計成功率可達90-95 ％。

由於完全獲取於自身細胞，可免除排斥、過敏等不良反應。其優勢在於能免除所有傷口，因此幾乎無疼痛。此外，不須剃髮、縫合與包紮，治療後可直接返家而不必住院，大幅縮短恢復時間，提升了患者的接受度，且成功率可達95％，完全不亞於以往手術。

王姓女大生也現身說法，她回憶自己過去連洗頭都要十分小心不能進到水，手術後，她終於可以游泳、玩水。

(中時 )