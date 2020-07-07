行政院長蘇貞昌7日視察台南市白河國小新校舍，釋放利多。（莊曜聰攝）

全台國中小10萬間教室裝冷氣，將投入323億元經費，拼2年內完成。（莊曜聰攝）

行政院長蘇貞昌7日到台南市白河國小視察新校舍改建成果，也帶來好消息，為帶給學生更舒適的學習環境，宣布將投入323億元經費改善國中小電力設備並裝設冷氣，教育部原訂分3年期程，蘇揆現場指示各部會合作，要拚2022年前完成，全台國中小不分城鄉共有10萬間教室要裝空調，屆時人人都有冷氣吹。

蘇貞昌表示，他是來自教育的家庭，現在還有2個孫女念小學，他打趣説，女兒立委蘇巧慧不管在國會還是家庭都在「質詢」冷氣的問題，隨著氣候變化，現在已經不僅是裝設冷氣的問題，甚至還考慮要不要放高溫假，蔡總統也很關心相關議題，因此決定給孩子們更好的環境。

蘇貞昌説，將由行政院祕書長李孟諺整合教育部、經濟部、台電等部會組成專案小組，在各國中小廣設太陽光電屋頂以及智慧節能系統，另外為了加裝冷氣，還要改善原有電力設施，總計要投入323億元經費，今年已投入23億元改善逾8000間教室電力設備，蘇揆希望加緊速度，明年陸續裝設，2022年夏天前完成。

補助經費方面，教育部將參考老舊校舍耐震能力改善計畫，並依地方財力分5級，補助從7成到9成不等，屆時各校也會制定公平電費負擔規定。

蘇貞昌選在視察白河國小新建校舍時宣布此政策，他特別邀請白河出身的行政院主計長朱澤民一同出席，表示這項政策得花不少錢，還得主計長多幫忙，也是造福鄉里，引來哄堂大笑。

(中時 )