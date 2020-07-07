中午雷雨彈來了！新北、宜蘭等9縣市大雨特報 12:062020/07/07 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中午雷雨彈來了！新北、宜蘭等9縣市大雨特報。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流發展旺盛，易有短時強降雨！中央氣象局中午發布新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣9縣市大雨特報，今天臺灣東北部地區、中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局表示，直到周四（９日）太平洋高壓勢力都相對較弱，午後各地山區及大臺北及東半部地區也要留意局部短暫雷陣雨，有局部大雨勢發生的機率，氣溫依舊偏高。 (中時電子報) #9縣市 #大雨特報 #中午 #來了 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北助商家 上架通路外送平台 04:102020/07/03 地方新聞 新北國中全面裝冷氣 拚2022達成 04:102020/07/03 地方新聞 教甄挨批開後門 新北明年檢討 04:102020/07/03 地方新聞 新北小學特色畢典 包山包海 04:102020/07/03 地方新聞 除境外生中繼宿舍 新北防疫中繼商旅一條龍開跑 09:432020/07/03 生活 環狀線經營不佳 侯友宜：盡速收回自己經營 11:372020/07/03 生活 嘉市、新北推「雙城記」觀光，南下北上玩滿玩好 16:392020/07/03 政治 氣象局對9縣市發布大雨特報 這6區大雷雨警戒 17:102020/07/03 生活 環狀線賠很大 侯擬收回經營權 04:102020/07/04 地方新聞 自己的小孩自己管 新北鐵了心 04:102020/07/05 地方新聞 生活熱門新聞 搶中衛口罩！Pchome24h、Yahoo奇摩今天開賣 各家整理包出爐 - 生活 中衛口罩來了！屈臣氏網站今天開賣3顏色 各通路懶人包出爐 - 生活 假Coser露下體臉書被灌爆！竟嗆：晚上打X太累 - 生活 這時間走路最好！走15分鐘 效果等同平時走45分鐘 - 生活 假Coser「黑森林」曝光！米砂自爆：10個有9.5個沒除毛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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