午後對流發展旺盛，易有短時強降雨！中央氣象局中午發布新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣9縣市大雨特報，今天臺灣東北部地區、中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，直到周四（９日）太平洋高壓勢力都相對較弱，午後各地山區及大臺北及東半部地區也要留意局部短暫雷陣雨，有局部大雨勢發生的機率，氣溫依舊偏高。

(中時電子報)