新北市衛生局林姓女員工跳樓案鬧得沸沸揚揚，遭外界指控性侵的廖姓長照機構執行長今日發出聲明，表示林女在臉書影射曾遭他強暴等事情均非屬事實，網路流傳的錄音檔是雙方分手後，他試圖挽回遭拒絕後，在情緒激動下致電所言，絕非他強暴林女後所錄下的道歉錄音。

廖姓執行長指出，雙方交往近2年，交往原因並非網路人士編造的利用職權、上下部屬關係或有強暴行為，全都是在你情我願下所發生，2人日常互動與一般情侶無異，沒有任何強暴脅迫的事件。

廖姓執行長表示，雙方分手後，因為家庭及情感難以割捨緣故，雙方的確糾葛不清，不時爭吵，但他沒有做出任何傷害或妨礙自由的行為。

廖姓執行長說，近日網路上傳出一段錄音檔，網友臆測是他強暴女方後所錄下的道歉錄音，這與事實全然不符，當時是2人分手後，他試圖挽留女生，在路邊發生口角，事後他情緒激動致電給林女時所言，絕非外界所說的道歉錄音黨。

廖姓執行長強調，媒體報導、網友與論他均可理解，但希望這篇聲明出來後，大家可以停止一切的不時傳述，避免以訛傳訛，傷害相關人士，目前司法機關已著手調查此案，如有需要，他絕對會配合到底，若有人在刻意編造故事，損害相關人士名譽，將會請律師依循法律途徑處理。

廖姓執行長最後提到，想對林女家屬表最深的關心及慰問之意，並對受本次事件影響之人員表達歉意與不捨，希望風波能盡快平息，讓相關人員回歸正常生活。

(中時 )