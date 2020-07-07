香港國安法第43條實施細則今日生效，輿論質疑細則是為擴大警權。香港特首林鄭月娥表示，國家安全處權力來源於國安法，故擴大警權是錯誤說法。

綜合港媒報導，林鄭月娥今出席行政會議前見記者表示，有人認為實施細則是「擴大警權」，她強調屬錯誤理解。

林鄭月娥稱，細則訂明警方在甚麼情況下可使用權力執法，相信可釋除市民疑慮，重申訂明執法細節不是擴權，而是保障人權。她又指，最重要是讓時間和事實說明，當嚴謹執行條例時，大家就會減少疑慮，一般市民亦不會誤墮法網。

被問道，要求電子平台發布人士或網路服務商移除危害國家安全的信息，此舉是否針對近年警員被「起底」的情況？林鄭指，移除危害國家安全信息是一個保障，但並非針對某群組受到欺凌和起底，重申只針對國安法列明的四類行為，不能隨意使用。

至於七項執法細則，是由國安委制定，是否等於日後不能被司法覆核？她回應，法律規定國安委工作不予公開，故實施細則不可被司法覆核及挑戰。

(旺報 )