《港版國安法》的通過，動搖的不只是香港的金融中心地位，部分科技公司及廣大App用戶也因此受到影響。據路透6日報導，字節跳動旗下短影音平台抖音的國際版TikTok一位發言人6日表示，TikTok將在數日內退出香港市場。

此外，包括Facebook在內的其他科技公司也已經暫停處理香港政府索取用戶數據的請求。

TikTok的一位發言人在回應路透問題時表示，考慮到近期發生的事件，決定停止在香港運營TikTok的應用。

TikTok過去曾表示，該App的用戶數據並位儲存在大陸。目前執掌TikTok的是迪士尼的前執行長kevin Mayer。

事實上，除了港版國安法外，近期大陸與印度之間的紛爭也讓TikTok頻頻躍上媒體版面。先前印度的信息技術部門要求宣布全面進用大陸59款App時，抖音也包含在內；不過，封鎖之後，反倒造成許多印度網紅瞬間失去了收入，也助長了當地山寨抖音的企業大量出現。

只能說，在全球化的今日，即使是平民老闆姓，也可能受到地緣政治與國際紛爭的影響。

(旺報 )