測試大廠京元電（2449）2020年6月合併營收持穩高檔，帶動第二季合併營收「雙升」創76.67億元新高，公司對今年營收及獲利成長樂觀看待。由於測試訂單需求持續暢旺，法人看好京元電第三季旺季營收可望續揚、再創歷史新高。

京元電今（7）日股價走勢跟隨大盤，開高後上漲2.83％至38.15元，創1月初以來近半年高點。隨後雖拉回翻黑、下跌1.21％，但隨即止跌回升再翻紅，早盤維持逾2％漲幅。三大法人昨日買超擴大至3102張，但主要由投信買超4347張帶動，外資仍持續賣超1238張。

京元電2020年6月自結合併營收24.98億元，雖月減3.33％、仍年增18.67％，續創同期新高、亦為歷史第4高。帶動第二季合併營收76.67億元，季增9.52％、年增達25.88％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收146.59億元，年增達29.15％，續創同期新高。

京元電受惠5G基地台、智慧型手機等網通晶片測試訂單需求持續暢旺，加上WiFi、電源管理等晶片需求同步轉強，帶動今年營運成長動能暢旺。法人看好，在稼動率提升下，京元電第二季毛利率及獲利可望優於首季，看好第三季旺季營收將續創新高。

展望後市，京元電董事長李金恭認為，下半年半導體晶圓廠製程能力加入提升，高低階產能持續吃緊，在5G技術啟動下，網通設備、人工智慧、物聯網等5G帶動的各式需求將陸續顯現。因此，京元電目標今年營收再大幅創高、獲利挑戰近10多年高點。

李金恭表示，將持續推動智慧工廠各項計畫，致力中國大陸子公司擴產後營運管理能力，控管資本支出及投資成本，提高機台平均稼動率。透過持續調整公司體質、掌握競爭優勢順應變化，對今年營收與獲利成長仍深具信心、樂觀看待。

(時報資訊)