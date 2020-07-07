勞斯萊斯「幻影」又傳擦撞事故！但台中1名女大生，卻不像另1名嘉義市女騎士遇到善良哥，只關心人是否平安，反而遇到惡車主，明明是勞斯萊斯副駕駛座車門A到機車，車主卻硬咬女大生故意製造假車禍，還不斷嘶吼：「給妳1萬夠不夠！」，女大生的媽媽氣不過，把事故的影片PO上網，請大家評評理。

副駕駛座車門Ａ到機車，但駕駛卻以為是機車撞到他，不斷崩潰對女大生嘶吼製造假車禍。（圖／翻攝自爆料公社二社）

女大生騎士的媽媽PO說：「實在忍無可忍，決定公開38秒的監視器畫面，讓大家來評評理」。影片中，原本行駛在路中的勞斯萊斯，繼續往前移動，方向盤偏右往路邊靠，結果副駕駛座的車門撞到機車車尾。駕駛先是在車內叫囂指責女大生機車撞到他，一聽到要報警就認為要「詐財」，還嗆自己有認識當地的警員。

更讓女大生媽媽氣憤的是，勞斯萊斯駕駛不斷指責是女兒製造假車禍，故意用機車撞他的車，頻頻嗆聲「機車撞我就是為了要錢」、「給妳1萬夠不夠？夠不夠」、「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」。

媽媽po文時氣的說：「您有多少錢是您的事，我的家人、孩子，都沒缺您的錢！如果嫌錢太多可以做公益」反酸了駕駛一頓。」」

影片曝光後，勞斯萊斯駕駛遭網友一片撻伐，眼尖網友一眼看出駕駛開的是要價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」，並紛紛留言表示，「為什麼妹妹要道歉？就是汽車駕駛有問題啊」、「第1次看到3寶開RR（勞斯萊斯）」、「紅線停車，駕駛應該先吃上違停的罰單才對」。、

女大生後來報警，到場協調的警員卻請雙方互相道歉，女大生的父母也到現場了解，「警員說如果要提告就要到警局做筆錄，也會通知駕駛到場，但通知之後對方會不會配合就不知道了」，讓女大生的媽媽聽了忍不住傻眼直呼，「法規到底是哪時候改成這樣？」

(中時電子報)