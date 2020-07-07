蔡英文總統今天接見加拿大代表指出，香港國安法強行通過，臺灣和加拿大及世界很多民主國家同表關切，我們會持續跟加拿大以及理念相近國家合作，為捍衛世界的民主自由做出貢獻。也期盼與加拿大簽訂「投資促進保障協定」(FIPA)，提升區域經濟動能。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹，以及政經暨公共事務處處長馬孟凱等人，今天由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府晉見蔡英文總統。

蔡英文指出，臺灣和加拿大理念相近，共享自由、民主、人權等普世價值。在香港國安法強行通過以後，臺灣和加拿大及世界上很多民主國家都同表關切，也都持續關注香港局勢。

為因應這個局勢，臺灣也設立全世界第一個援港專責辦公室，她說，這代表我們的信念和決心。臺灣是守護民主價值第一道防線，我們會持續跟加拿大以及理念相近國家合作，為捍衛世界的民主自由，做出貢獻。

她也藉此機會特別感謝加拿大政府，對於臺灣國際參與的支持。加拿大總理杜魯道今年1月，在國會發言支持臺灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），今年更有90位加拿大聯邦國會議員聯名致函商鵬飛外長，支持臺灣有意義參與國際組織。

除了國際上攜手合作外，芮喬丹期待在今明兩年，合力推動臺加在新創和科技領域的交流合作，她也非常支持這個目標。

蔡英文希望臺灣和加拿大在各領域，能有更緊密的交流，特別是，全球經濟在疫情的衝擊下，需要各國共同合作，為經濟振興預做準備。

她認為，如果臺灣能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並與加拿大簽訂「投資促進保障協定」(FIPA)，「相信對於提升區域經濟動能，及臺加雙邊經貿關係是非常有幫助」。

這次是芮喬丹第2度來臺工作，和臺灣有很深的情誼，蔡英文希望在我們雙方共同努力下，讓臺加關係有更多的突破和進展。

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(中時 )