據大陸農業農村部監測的最新數據，今年6月全大陸雞蛋平均價格為每斤3.2元人民幣，比年初下降了近3成，該話題更登上微博熱搜。據央視財經引述北京一家蛋雞養殖場的負責人姚佔領指出，今年受疫情影響，雞蛋銷售低迷，不得不想辦法拓寬管道，將雞蛋轉向線上銷售，而電商採購平台會來現場驗貨。

觀察大陸蛋價表現，中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員朱寧表示，上半年在產蛋雞存欄創歷史新高，雞蛋市場供應充足。但近期由於餐飲行業低迷，以及銷區外來務工人口減少未有明顯改善，因為高供給、低需求導致雞蛋價格持續下降。

朱寧指出，未來雞蛋價格的走向，要看蛋雞養殖去產能的效果，同時也要關注下半年消費恢復情況，包括中秋和國慶的節日效應拉動。

另據大陸農業農村部的監測，雞蛋市場供應將穩中有降；消費方面，各地刺激消費政策的實施，將有效提振雞蛋消費，預計雞蛋價格在秋後將可能出現持續回升。

(旺報 )