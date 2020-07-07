由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》明（8日）晚將播出「在台灣重男輕女是常態？女兒就活該要養全家？！」和「大齡也能盼望一份好姻緣！挑選對象年齡真的重要嗎？」主題，邀請劉畊宏、王婉霏夫妻、蔡允潔母女上節目討論。談到挑選對象年齡議題時，王婉霏不顧老公就在旁邊，竟語出驚人，「要是現在選的話，我會找年紀大、然後有錢的」。胡瓜聞言驚嚇回應：「妳不能在老公旁邊這樣抱怨啊！」

王婉霏認為年齡會改變一個人想法，她自曝21歲去菲律賓選美時有富商追求，「他富到甚麼程度呢？他有遊艇、渡假村、直升機」。可見富商財力雄厚，她忍不住惋惜說：「他才40歲，我嫌他老，如今想起來，覺得那時候太不懂事了。」劉畊宏不甘示弱插話說：「但沒辦法，咱們就年輕力壯。」王婉霏連忙嘴甜哄老公：「現在我回想，40歲真的不老耶，因為他（劉耕宏）都已經快50歲了，還長那麼帥！」趕緊彌補夫妻感情。

胡瓜(右)自認沒有重男輕女。(中天綜合台提供)

聊到重男輕女話題，蔡允潔自曝從小活在重男輕女的環境下，父母離婚時，允潔媽取得蔡允潔監護權，竟毒舌說：「我不想要妳，可是爸爸不要妳，所以我沒有辦法。」蔡允潔進一步控訴允潔媽討厭她到要換家中門鎖，甚至索取生活費還得先寫請款單，允潔媽聽了卻說重話：「我就是不喜歡嘛，已經講過很多次，真的就是不喜歡女孩子，不知道為什麼，就是從心理的厭惡。」持續在傷口撒鹽，讓胡瓜忍不住揶揄：「今天會同台是為了通告費嗎？」笑翻全場。

蔡允潔自曝是重男輕女的受害者。(中天綜合台提供)

聽完蔡允潔母女的分享，小禎不禁心有戚戚焉，因她朋友曾酒後吐真言：「我不知道為什麼，女兒每次跑過來說『媽媽抱抱』的時候，我都好想發脾氣，但是兒子跑來的時候又覺得是『心肝寶貝』這樣。」胡瓜則笑稱自己對小孩一視同仁，要靠過來的時候都會說：「滾遠一點！」男女皆同。《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間9點播出。

(中時 )