桃園市龜山區65歲李姓男子駕駛汽車載妻子由桃園往龜山方向行駛，突然汽車莫名故障，佔據左轉車道，龜山派出所員警巡邏經過協助處理，因擔心車子阻礙交通，技師也無法火速抵達，先幫車子推到路旁，讓民眾大讚員警的熱心。

龜山警方表示，李姓男子一時無法排除故障，而聯繫修理廠技師1小時內也不能趕來處理，員警考量夫妻兩人站在路中非常危險，故障車也已經影響交通順暢造成，當下確認技師無法在短暫的時間趕到現場處理故障車。

(中時 )