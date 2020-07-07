民眾車拋錨 員警熱心推路邊 12:272020/07/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區65歲李姓男子駕駛汽車載妻子由桃園往龜山方向行駛，車輛突然故障，熱心員警協助將車輛推到路邊。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區65歲李姓男子駕駛汽車載妻子由桃園往龜山方向行駛，突然汽車莫名故障，佔據左轉車道，龜山派出所員警巡邏經過協助處理，因擔心車子阻礙交通，技師也無法火速抵達，先幫車子推到路旁，讓民眾大讚員警的熱心。 龜山警方表示，李姓男子一時無法排除故障，而聯繫修理廠技師1小時內也不能趕來處理，員警考量夫妻兩人站在路中非常危險，故障車也已經影響交通順暢造成，當下確認技師無法在短暫的時間趕到現場處理故障車。 (中時 ) #員警 #龜山 #技師 #處理 #民眾 也許您會感興趣 社會熱門新聞 罹難海軍上兵蔡博宇今生日 蔡父自責爆哭 - 社會 女騎士撞3000萬勞斯萊斯爆哭怕賠不起 善良車主回應了… - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 新北衛生局女員工稱遭性侵墜樓亡 男主角「我沒強暴她」 - 社會 黑森林假Coser女做完筆錄露面！身穿碎花裙戴口罩嬌喊：辛苦了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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