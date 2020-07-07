美國政界認為 抖音對國家安全構成威脅

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一說，華府正在考慮禁止包括抖音短視頻（TikTok）在內的中國大陸社群應用程式。

據路透和CNN新聞網7日報導，蓬佩奧在接受福斯新聞（Fox News）英格拉罕（Laura Ingraham）專訪時說，「我們對這十分認真」。

英格拉罕在專訪中問蓬佩奧，美國是不是該考慮禁用大陸的社群應用程式，尤其是抖音。而他回答，就民眾手機上的中國大陸應用程式而言，他可以保證，美國會把這事做對。不過，他不想搶在美國總統川普前宣佈，但那正是他們在考慮的。

蓬佩奧說，唯有民眾想要個資落入中共手中的狀況下，才該下載這應用程式，而抖音並未立即回應。

目前美中為了香港國安法，中美貿易與華為5G等問題關係持續緊張。而抖音的母公司是設在北京的字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.），美國政界人士不斷批評該公司和中方的關係，認為它對美國國家安全造成威脅。

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文章來源：The United States is 'looking at' banning TikTok and other Chinese social media apps, Pompeo says
文章來源：Pompeo says U.S. looking at banning Chinese social media apps, including TikTok

(中時電子報)

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