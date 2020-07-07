新冠肺炎疫情重挫旅遊業，導致旅行社出現倒閉潮，交通部長林佳龍7日與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲同台推銷北市雙層觀光巴士時表示，旅遊業要轉型，人助也要自助，需有退場機制，市場可經此次疫情盤整、重新洗牌，交通部就讓這過程平順進行。

林佳龍說，不管防疫、紓困到振興，這半年來觀光產業都有挺住，但不代表未來如此，因國際疫情相當嚴峻，一定要團結支持指揮中心決定，在這情況下，若國境風險嚴管、國內鬆綁後，希望可透過國旅來帶動。

林佳龍指出，相關旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制，市場可盤整、重新洗牌，交通部作為觀光主管機關，就讓這過程比較平順進行，再來就是退場機制，這是基於交通部評估後所做的決定。

他說，為何展開「紓困3.0」，就是讓有心想要留在觀光產業、甚至轉型升級的業者，能予以員工薪資補貼3個月，雖不一定很有競爭力，但就逐步退場，並做好員工權益保障，政府就尊重市場機制，維持產業秩序，不要一下子崩盤，之後的發展就全體一起努力；另外也沒有所謂倒閉潮都因前半年疫情，也有可能是勞資關係協商上有些調整。

至於住房率爆滿，林佳龍說，國內旅遊大爆發，大家都往宜花東、南部、外島去，所以住房比較滿，但仍可選擇中北部，所以交通部與北市府一起催生雙層巴士，另外台南、高雄也有雙層巴士，不用去人擠人，在都是做深度旅遊、住星級大飯店，也是種享受，不過並不會容許有任何哄台，會搭配三倍券促銷活動，平假日都有補助。

柯則坦言，以前都針對外國觀光客，但現在少了，要靠國內旅客撐起來，但台北在7、8月推雙層觀光巴士也不容易，應在10月到明年1月會比較恰當及容易。

對於雪隧連假塞車的解套方案，林佳龍說，會根據大數據分析檢討改善，現在也委由中華運輸協會等所有交通專家來參加今天舉行的研討會，會很重視他們所提的建議，過去他們也有參與交通部的相關輸運政策、措施，會請他們做一個平台，把各界好的意見整理起來，不斷去精進、提供更好的資訊，讓大家上路後能更即時了解路況。

最後，針對北市議會工務委員會下午要考察大巨蛋，柯僅說「看就看嘛，總是要給他們提供一點意見」，至於何時發建照，柯則無回應。

(中時 )