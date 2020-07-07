39歲的美國好萊塢知名男星克里斯·伊凡(Chris Evans)，近日被外媒拍到與女星莉莉·詹姆斯(Lily James)參加完同一場派對後，一起坐車前往男方下榻飯店，引起影迷們熱議。

曾在漫威系列電影《復仇者聯盟》中飾演美國隊長因此聞名全球的克里斯·，曾在2016年與女星珍妮·史雷(Jenny Slate)公開交往於2018年宣布分手，之後便投入工作。近日也接下新電影《恐怖小店/異形奇花》(Little Shop of Horrors)與史嘉蕾喬韓森 (Scarlett Johansson)一同翻拍經典電影。

據《每日郵報》報導中指出，克里斯伊凡日前現身於英國倫敦參加夜間派對，而出來時身邊卻出現曾拍攝過電影《仙履奇緣》而聞名的莉莉詹姆斯，一同坐上計程車前往克里斯伊凡下榻飯店，雖兩人下車後分開進入飯店，但還是被爆出戀情，而目前兩人的經紀公司都尚未回應，卻已在網路上引起熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文

Guatemovie（@guatemovie）分享的貼文 張貼

173cm混血辣媽深V長裙高衩至肚臍「轉圈裡面全看光」
171cm混血辣模低胸U領！彎腰撥髮洩「超深事業線」
「田麗昔看板女神 性感寫真被挖」中時電子報娛樂給您最精采新聞
「41歲吳佩慈生4娃為這事喊封肚」中時電子報娛樂給您最有趣新聞

(中時電子報)

#美國隊長 #克里斯伊凡 #Chris Evans #灰姑娘 #莉莉詹姆斯 #Lily James #歐美女星 #好萊塢女星 #女星 #男星 #熱戀 #戀情