39歲的美國好萊塢知名男星克里斯·伊凡(Chris Evans)，近日被外媒拍到與女星莉莉·詹姆斯(Lily James)參加完同一場派對後，一起坐車前往男方下榻飯店，引起影迷們熱議。

曾在漫威系列電影《復仇者聯盟》中飾演美國隊長因此聞名全球的克里斯·，曾在2016年與女星珍妮·史雷(Jenny Slate)公開交往於2018年宣布分手，之後便投入工作。近日也接下新電影《恐怖小店/異形奇花》(Little Shop of Horrors)與史嘉蕾喬韓森 (Scarlett Johansson)一同翻拍經典電影。

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據《每日郵報》報導中指出，克里斯伊凡日前現身於英國倫敦參加夜間派對，而出來時身邊卻出現曾拍攝過電影《仙履奇緣》而聞名的莉莉詹姆斯，一同坐上計程車前往克里斯伊凡下榻飯店，雖兩人下車後分開進入飯店，但還是被爆出戀情，而目前兩人的經紀公司都尚未回應，卻已在網路上引起熱烈討論。

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(中時電子報)