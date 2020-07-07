世界各國祭出邊境管制防堵新冠肺炎，去年1186萬人次外國旅客入境台灣，今年恐直接少掉1000萬，學者預估，今年光是觀光外匯收入，就會減少3682億元，下半年的市場很難期待。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，6月份來台旅客5603人次，較去年同期的93萬2697人次減少99.4％。累計1月至6月，來台旅客共125萬9998人次，較去年減少418萬5497人，減少76.86％，觀光收益減少1563億元。

黃正聰說，去年外國旅客有1186萬人次來台，平均每個月近百萬，下半年的量恐怕只有去年1個月的4分之3，預估全年來台人數將低於200萬人次，再依照交通部觀光局公布的2018年外國旅客人均消費3萬7345元，乘以986萬人次，今年觀光收入恐減少3682億元。

他指出，現在已經進入7月份，台灣還沒有與任何一個國家互通邊境，下半年的市場無法期待，假如9月有開放，那還需要2個月時間培養市場，初期絕不會恢復到去年的量，可能第1個月3成、第2個月5成。

黃正聰分析，很多國家是迫於壓力開放邊境，希望趕快重啟經濟，台灣則是防疫太成功、國內太乾淨，對開放反而有了顧忌。以歐洲為例，各國互相是通的，只求把確診壓在可控範圍內，台灣則是要壓到0，高標準與全世界要接通就有困難。

而國內接下來的旅展，出國產品恐怕都不能端出來了，活動熱度不會像以前那麼高，今年或許會有很多業者選擇放棄參加。產品部分則會以國內為主，遊樂區、觀光工廠、農場等行程預估將變得熱門。

(中時 )