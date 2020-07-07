長江武漢關漢口站水位7日早上7點到達27.30公尺的警戒線，流量每秒5萬2900立方米公尺，進一步截至上午10時，漢口站水位已達27.32公尺，這也導致大陸出現不小經濟損失。根據大陸國家應急管理部統計，截至7月3日，今年以來洪澇災害已致全國26省（區、市）共1938萬人次受災，121人死亡失蹤，直接經濟損失416.4億元人民幣。

根據第一財經報導，5日早上5點以來，長江中下游幹流監利至蓮花塘、九江、大通江段及洞庭湖、鄱陽湖水位相繼超警。預計未來幾日，長江中下游幹流和兩湖湖區水位仍將繼續上漲，最大超警幅度在1.0公尺左右。

據指出，未來3日長江中下游幹流附近還將有持續強降雨，預計烏江、洞庭湖水系西部及長江中下游幹流一線有持續強降雨，強度為暴雨到大暴雨；烏江中游、沅江、澧水及長江中下游幹流附近過程累積雨量在100至200毫米，其中武漢、鄂東北累積雨量200至300毫米。

而10到12日長江上游幹流北部有較強降雨，其中涪江、渠江過程累積雨量100至150毫米。

(旺報 )