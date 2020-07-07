由《無盡的愛》導演李賢植與《百年新娘》編劇白英淑攜手打造的韓劇《甜蜜冤家》，找來朴恩惠、劉建、李載宇、朴泰仁主演，朴恩惠曾以《大長今》的連生一角走紅，現年42歲的她依舊凍齡，甚至還被稱作「韓版王祖賢」，當年為兼顧家庭而減少作品產量，《甜蜜冤家》則是相隔近6年唯一在台灣電視頻道播出的作品。

朴恩惠飾演的女主角吳月兒，戲裡除了與母親經營餐廳，她還化身屠婦在市場打工宰殺牛隻，因手法俐落獲得「魔女刀手」封號；劉建飾演一家食品公司的本部長，為開發菜單而去拜訪遊民，卻被朴恩惠當成不求上進的失業青年，不僅如此，朴恩惠還以為他是小偷想抓他，但情急之下卻把他的褲子給脫了，場面超害羞。這對家世、背景、個性完全是平行線的冤家，意外相遇而有了交錯，兩人日後也將展開愛情攻防戰。

劇中朴恩惠本來有個交往多年的男友，雖然聰明但卻是個媽寶，遲不跟她結婚，男友的母親瞧不起她是個「在市場賣牛肉的女人」，想盡辦法拆散他們。某天朴恩惠意外捲入美食部落客的死亡事件，男友的母親為了保護女兒世娜（朴泰仁飾），竟誣指她殺人因而入獄。沒想到朴恩惠出獄後，卻進入劉建的食品公司工作，兩人的甜蜜互動，讓喜歡劉建的朴泰仁很不是滋味。

朴恩惠當年受訪表示，一開始看《甜蜜冤家》的劇本時充滿疑惑，無論是劇情曲折、情感糾結的發展都太過順利，不像典型的韓國晨間劇，但隨著閨蜜相爭、復仇之路、身世之謎等情節發展，加上與劉建、李載宇的三角戀，劇情將更加精彩。《甜蜜冤家》自8日起，周一至周五晚間9點在東森戲劇40頻道播出。

(中時 )