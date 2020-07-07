友華(4120)今日除息，開盤參考價為49.4元，由於代理事業與新藥布局都有不錯成績，下半年預計將取得二項新產品代理權，多頭買盤簇擁，股價開高後，站上50元大關，往填息之路上奔進。

友華有三大事業體，包括食品營養、西藥、抗老化，今年下半年可望取得新產品代理權，外加新藥品上市銷售，海外市場營收將添新動能。而在食品營養產品方面，主要是奶粉、益生菌滴劑和有機麥片。

友華長期推動偏鄉族群及社區健康關懷活動，定期提供多個公益團體所需的營養保健食品、生活物資。從今年1月起加劇的新冠肺炎疫情，台灣放無薪假的人數一路攀升，不少家庭的生計受衝擊，社福團體也發現物資勸募受到影響。

為幫助貧困家庭的嬰幼兒健康成長，友華捐贈此批營養品及清潔用品，請基金會社工轉贈到台北、花蓮、台東、屏東、嘉義、南投、基隆、北高雄等各中心有需要的兒少家庭手上，提供必需的營養補充，也減輕弱勢家庭的負擔。

(時報資訊)