亞德客-KY(1590)、上銀(2049)陸續公布6月營收，由於大陸自動化需求延續，下半年營收有望持續成長，景氣向上循環可望為股價提供支撐，最新外資報告都給予兩家買進評等，並調高其目標價。

雖然氣動元件需求仍有正面及負面不確定因素的影響，亞德客-KY仍處在復甦循環中，尤其電子業及電池業帶來不錯貢獻，6月營收16.89億元，年增27.4％，累計上半年營收84.93億元，年增9.1％。

亞系外資最新出爐的報告中指出，由於蘋果訂單遞延效應，亞德客-KY第3季來自電子設備訂單將年增45％，今年至後年每股盈餘分別由18.28元、22.67元及28.27元調高至19.41元、24.3元及29.05元，並給予買進評等，目標價調高至610元。

上銀6月營收重回20億元，累計上半年營收92.34億元，年減17.1％。上銀2月起連續5個月營收呈現月成長，年減幅自4月後逐月遞減，主要來自大陸電子供應鏈需求回溫，法人認為，受惠於主要經濟體生產活動改善、基期偏低，營收季增趨勢可延續至第3季，又以5G、半導體、PCB及工廠自動化需求為主要動能。

今天外資報告認為，上銀6月營收持續改善，下修的風險結束，並V型反轉向上，重申「買進」評等，目標價由原先的330元調高至380元。

(時報資訊)