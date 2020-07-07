儘管華爾街隔夜的好表現，美國六月服務業活動幾乎回到疫情前的水準，然亞洲主要股市在上午出現先升後跌的趨勢。

周二日經225指數晨收跌126.7點或-0.56%，為22587點，午後跌157點。東證一部指數跌7.6點或-0.48%，為1569點。在33個分類次指數中僅7個沒有出現下跌。

日本上午公布五月家庭支出數據，出現接近20年來的跌幅，年減16.2%，顯示在疫情肆虐下，家戶消費能力的縮減。

百貨公司營運商高島屋下跌2.6%，該公司在3~5月的季度中淨虧損205.3億日圓，銷售額幾乎年減砍半。

儘管近期整體的疲軟態勢，軟銀上漲4.6%，股價來到驚人的高點，暫報6195日圓。

日本第二大汽車製造商日產在最新提交給日本金融當局的文件中顯示，該公司自四月以來已經從債權人手中融資8326億日圓(約合78億美元)，主要是在面對汽車銷售的急遽下滑，試圖支撐手中持有的現金。日產上午股價跌3.9%，暫報398日圓。

(時報資訊)