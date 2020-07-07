由於進入傳統旺季，台達電(2308)預估，第3季整體營運還是會優於第2季，兩家亞系外資均看好台達電營運前景，同步給予「買進」評等，目標價都超過200元，分別為210元及220元。

伺服器、筆電、IA等急單於第2季湧入，帶動台達4月及5月合併營收攀升至468.81億元，擺脫第1季谷底，法人預估，台達第2季合併營收可望較第1季成長20%以上。

美國等地區新冠肺炎疫情難止，各國陸續解封後爆發二度疫情疑慮攀升，加上中美及中印關係緊張，讓電子產業第3季傳統旺季增添不少變數，不過台達電認為，第3季整體營運還是會優於第2季。

兩家亞系外資最新報告均力挺台達電，其中一家外資將台達電2020年及2021年EPS分別提高了10%及13%，預估台達2021年EPS約10.88元，給予台達電「買進」評等，目標價由160元上調至220元；另一家則認為，資料庫中心、5G及IA部門可望支撐台達電長期營收成長，且電動車及通訊產品將在下半年開始回升，將台達2020年及2021年EPS分別調高18%及11%，目標價亦提高至210元。

看好台達電前景，外資自6月16日起天天買超台達電，累計6月16日至7月6日共買超台達電39804張，推升台達電近期股價連番大漲，今天則因獲利了結賣壓出籠，盤中股價開高走低。

(時報資訊)