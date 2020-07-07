法務部廉政署表揚模範廉政人員，其中獲得表揚的水利署第一河川局政風室主任藍慧敏，以女性政風室主任建立行政透明制度，不但讓社會觀感「不單純」的砂石業者依制度循規蹈矩，更突破河川局政風室主任是「高危險工作」的迷思。

經濟部水利署轄下的各河川局經管，因經管河川疏濬業務，砂石的巨額利潤，經常引起業者小動作不斷，收買行賄、暴力恐嚇時有所聞，河川局政風室主任成了「擋人財路」的絆腳石，藍慧敏由檢察事務官轉任第一河川局政風室主任的時候，家中親友及昔日同事都替她的安危擔心。

藍慧敏表示，河川疏濬業務確實很特殊，不過，第一河川局的疏濬工程嚴格採取採、售分離，挖採業者不能販賣疏濬挖出的砂石，就不會違法超挖，而且在河川局官網建立「行政透明專區」，從挖採到砂石出售都有透明資訊可以查詢，更重要的是，第一河川局在疏濬工程收入標，也就是「賣砂石」這個部分，事先將砂石進行篩析，讓有意投標的業者評估標售的砂石料，避免搶標的情形發生。

此外，第一河川局每年疏濬前都會邀請宜蘭地檢署的檢察官們與業者進行透明座談會，清楚告訴業者檢方與政風人員可以解決問題，所以「不要違法」。

藍慧敏對自己獲得表揚覺得「很感動」，感謝檢方及河川局同事們的配合幫忙，才讓透明化工作順利推動，這是大家努力的成果，未來將把透明化工作更完善，有效建構廉政工作。

(中時 )