◎傳朱立倫搶黨魁 侯友宜這樣說

外傳國民黨主席江啟臣領導威信備受黨內質疑，藍營內部前新北市長朱立倫略占上風，朱立倫、江啟臣兩人互搶黨魁，新北市長侯友宜7日被媒體問及此事，侯友宜回應，「大家好好做事吧！每一個人把自己的角色做好才是最重要，我們大家一起加油」。

◎高市再爆虐童 4童遭膠帶捆手成「哆啦A夢」

國民黨籍高市議員邱于軒再度爆料，林園區一家幼兒園有老師疑似不當管教，拿膠帶將孩子的手捆貼成「哆啦A夢」（握拳狀），初步掌握至少4位小朋友被捆過；邱于軒說，家長向教育局、社會局投訴，並未感受市府積極處理，因此轉而向她投訴，她趁總質詢揭露，希望不要再有孩子受害。

◎不加盟中職？陳偉殷臉書發文說明

前旅美大聯盟投手被水手隊解約後並未放棄旅外目標，最近傳聞他考慮留在國內打球，中職會長吳志揚也準備在9日與他碰面，徵詢加盟意願。不過陳偉殷今（7）日在臉書PO文表示，經紀公司正在積極幫忙尋找國外打球的機會，這段期間他都在積極準備，相關的報導都是子虛烏有。

◎嘆粉絲人數驟跌 金馬影帝曬照救人氣

港星吳鎮宇以電影《鎗火》奪下第37屆金馬獎最佳男主角，近年更因為與兒子Feynman拍攝節目《爸爸去哪兒》第二季，人氣更是水漲船高，不過竟爆出他擔憂粉絲人數狂跌，居然曬出半裸照挽救人氣。

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