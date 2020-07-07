「酒國名花」凌葳威，昔日出書爆料酒店秘辛爆紅，去年傳出與小十一歲嫩夫婚姻亮紅燈，由於男方遭詐騙負債800萬，讓她每個月要負擔十多萬開銷，沒想到要求離婚男方竟神隱，還隔空回嗆頂多給三萬，讓她反擊：「我看起來會缺那3萬塊？」

凌葳威閃嫁小11歲「岳飛後代」岳子樓，婚姻僅維持一年多就爆出婚變，據悉是老公婚後沒工作，還在外積欠近800萬債務，加上懷疑他在外有小三，因此怒提離婚，沒想到老公就此失聯，接著更凌葳威怒控男方偷走貴重物品，還開出百萬求償金，卻遭對方怒嗆：「頂多給三萬」，對此凌葳威則不甘示弱反嗆：「現在ㄧ切交給律師事務所處理，很快會遞狀，那就，法院見摟～我看起來是有缺3萬嗎？」

凌威威之前接受《中時電子報》專訪表示，整起婚姻就像騙局，除了希望老公趕快現身處理之外，也向老公和岳家喊話：「你們不承認我這個媳婦，掃墓不讓我去、過年從來不讓我去，請你趕快放過我，我已經做夠多了」。

(中時電子報)