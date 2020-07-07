亞特蘭大市長、外傳民主黨準總統候選人拜登副手人選的波托斯（Keisha Lance Bottoms）6日（周一）表示，經檢測後發現對新冠病毒呈現陽性反應，但強調自己並未出現症狀。

波托斯在推特發文：「新冠病毒確實已入侵家園。我沒有任何症狀，但驗出陽性反應。」

她隨後接受CNN訪問時表示，她的其中一名孩子檢驗後也是陽性反應，最近她只有頭痛以及輕微乾咳，還以為是季節性過敏，從未意識到這是感染症狀。

她說：「我甚至不知道自己何時被感染，我很震驚！」

(工商 )