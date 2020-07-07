拜登副手人選之一 亞特蘭大市長確診 12:462020/07/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞特蘭大市長、外傳民主黨準總統候選人拜登副手人選的波托斯（Keisha Lance Bottoms）6日表示，經檢測後發現對新冠病毒呈現陽性反應，但強調自己並未出現症狀。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞特蘭大市長、外傳民主黨準總統候選人拜登副手人選的波托斯（Keisha Lance Bottoms）6日（周一）表示，經檢測後發現對新冠病毒呈現陽性反應，但強調自己並未出現症狀。 波托斯在推特發文：「新冠病毒確實已入侵家園。我沒有任何症狀，但驗出陽性反應。」 她隨後接受CNN訪問時表示，她的其中一名孩子檢驗後也是陽性反應，最近她只有頭痛以及輕微乾咳，還以為是季節性過敏，從未意識到這是感染症狀。 她說：「我甚至不知道自己何時被感染，我很震驚！」 (工商 ) #陽性反應 #症狀 #拜登 #副手人選 #亞特蘭大 也許您會感興趣 國際熱門新聞 國安法實施 路透：抖音幾天內將退出香港市場 - 時事 巴西總統驚傳高燒38度 肺部最新狀況曝光 要民眾遠離他 - 國際 是要氣死英女王嗎？ 哈利王子要大英帝國懺悔 - 國際 華郵：北京可能將香港國安法 作為對台治理藍圖 - 時事 室內要戴口罩！新冠會空氣傳播 全球數百專家聯手打臉WHO - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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