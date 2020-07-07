雖然新冠疫情延燒、油價大跌，重創全球經濟及台塑四寶營運表現，但為兼顧照顧員工，鼓勵全員積極因應，台塑集團總裁王文淵今日仍舊拍版定案，讓台塑四寶員工獲得加薪1％+3300元慰勉金，合計調薪幅度達1.5％；惟經營主管（協理級以上）不調薪資，廠長、組長等職務仍可調薪。

台塑集團每年6月都會談調薪、7月開始實施。台塑四寶近年因石化景氣高峰，交出亮眼獲利成績單，王文淵也大方給予員工連5年調薪幅度逾3％、及連四年6個月年終獎金回饋照顧。去年台塑四大公司調薪3.378％，台塑基層員工平均薪資也提高至5萬4,840元。

然而，台塑四寶今年第一季約虧損140億元，4、5月油價重挫，營運恐連續兩季虧損。面對疫情衝擊未歇、石化新增產能大舉開出，以及區域經濟協商等諸多考驗，王文淵最終仍決定給予員工加薪，表達企業穩健、照顧心意，期盼員工團結齊心，依循、落實執行公司策略，突破經營挑戰。

(工商 )