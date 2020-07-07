李彥秀。(黃福其攝)

立法院長游錫堃 主張中醫和中藥應改稱「台醫」和「台藥」，國民黨前現任副祕書長蔡正元、李彥秀不約而同上臉書開酸。蔡正元建議民進黨政府應趁一黨獨大，立法禁用「中文字」，改用「台文字」，諷游錫？ 想當文革綠衛兵，但年紀似乎大了一點；李彥秀以游左批馬英九、右擁基本教義，直指後蔡英文時代Iu Sik-khun異軍突起，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦要小心囉！

蔡正元說，游錫堃說中醫和中藥應該「去中化」，改稱「台醫」和「台藥」，「中醫師」也應改稱「台醫師」。游錫？ 是那種想台獨想到精神狀態思慮失調的人，忘了他寫的字是「中文字」，是否也要改稱「台文字」？或是趁著現在民進黨一黨獨大，立法禁用「中文」？或下令字典不准出現「中」字？

他說，游錫堃當過民進黨主席，民進黨中央黨部應該先改稱「台央黨部」；立法院副院長蔡其昌很想去選「台中市長」也不可以，只能去選「台台市長」；香港「反送中」，也要改成「反送台」；人不幸「中風」，也要改成「台風」。游錫？ 想當文革綠衛兵，不過年紀似乎大了一點。

李彥秀說，今年3月Iu Sik-khun收到一位88歲老先生的「恐嚇信」。Iu Sik-khun說「都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣？」被批「好大的官威」。4月Iu Sik-khun公開向美方呼籲「台美建交、承認台灣」。

前天，Iu Sik-khun公開建議要將「中醫」改名為「台醫」、「台藥」，儼然成為「獨派代言人」。不甘寂寞的Iu Sik-khun今天又接受專訪表示，「馬英九應該多看國際新聞、少說話」、「台灣現在還不是正常國家、他的目標是讓讓台灣成為一個小而美、獨立的國家」。

李彥秀說，蔡英文煽動反中民粹贏得連任後，也逐步邁入第二任的「跛腳階段」，民進黨競逐2024群雄並起。蔡英文口中的胖周瑜面臨市長卸任的兩年空窗期，務實台獨工作者現在被就近看管，顯然2014 年以不到2.5萬票飲恨新北市的Iu Sik-khun對自己還有非常大的期許，立法院長的職務讓他如「脫韁水牛」。

她說，2024即將邁入76歲，但年齡不是問題、視野不是差距，左批馬英九、右擁基本教義，Iu Sik-khun前途不可限量！

(中時 )