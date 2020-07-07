你所工作的企業，是G Suite服務的使用者嗎？如果是的話，未來或可找時間來體驗看看全新的Google Currents。Google Currents在定位上是取代Google+的產品，但目前僅向G Suite使用者開放，並沒有向一般消費者開放。

Google+在2018年正式結束在消費市場端提供服務，僅剩下企業版Google+ for G Suite。而在Google向G Suite也就是企業用戶發送郵件，通知將會從7月6日之後從美國西岸開始啟用Currents服務後，Google+的命運也算是走到盡頭，正式告別舞台。

根據Google說明，7月6日之後，G Suite用戶就無法再使用Google+ for G Suite功能，所有當中的內容將會自動移轉到Currents服務中。而手機端Google+ App則是會轉型成為Currents，讓使用者不一定要透過電腦，也能夠掌握企業內透過Currents傳遞或是佈達的資訊。

根據Currents介紹，功能上跟原本的Google+ for G Suite差異並不大，但更容易進行主題式討論。透過 Currents，使用者不用透過信件往返，也能與同事交換想法、分享文件及進行有意義的討論。且可按照關聯性或時間將首頁訊息串排序，優先查看最重要的內容，也能與志趣相投的同事交流互動及尋找感興趣的社群。

使用Currents，可追蹤主題標記（#hashtag），讓你透過發燒主題標記進一步瞭解其他部門和整個機構的動態。也可查看主管張貼的精選訊息,藉此即時掌握公司內的重要資訊。更能使用 Google的進階搜尋功能尋找感興趣的主題和對話。

當前只有GSuite客戶可使用Currents。如果你的企業使用 G Suite，但是還無法使用Currents，可能是因為相關服務還沒有在所在地區啟用；也可以聯絡公司內的IT人員，進一步了解應該如何啟用，讓Currents來助你提升工作效率！

(科技)