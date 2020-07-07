新北市衛生局林姓女雇員墜樓案，檢警為釐清林女死因，今（7）日上午新北地檢檢察官率法醫至新北市立殯儀館進行解剖，林女的父母、兄長及數名友人接獲通知到場，眾人面容哀戚，均不對外回應。

檢警今為確認林女致死原因進行解剖，至於性侵部分也依程序採檢，解剖後已將遺體發還家屬，據了解，家屬今將移靈台中，辦理林女後事。

(中時 )