少女時期的羅美蘭與現在差異不大。（緯來提供）

羅美蘭先老起來等？由羅美蘭、金明民、金賢珠主演的《我們相遇的奇蹟》，劇中羅美蘭原本與丈夫合開餐廳，是大捲髮的闆娘形象，丈夫意外過世後，她整裝出發賣保險，沒想到有組羅美蘭少女時期的照片，在韓國網路上流傳，有網友還戲稱「是下午才拍的吧」，也讓大家驚呼她與年輕時代幾乎無異！

劇中羅美蘭與丈夫開餐廳賣命賺錢，某日，看到跟老公「松賢哲」同名的金明民，以銀行分行長的身分在電視暢談經濟話題，就感歎怎麼同名的兩人命運差這麼多，命運的造化，讓羅美蘭的老公與金明民在同一日因車禍入院，死神帶錯人，本該帶走金明民，卻帶走羅美蘭的老公高昌錫，高昌錫的靈魂進入金明民體內，嚴肅刻板的金明民成了溫暖人心廚藝高超的銀行分行長，發展出一連串有趣的故事。

劇中羅美蘭的造型很兩極，一開始是大捲髮餐廳闆娘形象，老公過世後，為了撐起家計，只好改變造型，成了俐落短髮穿套裝，當起保險業務員到處拜訪客戶。最近，韓國網路流傳羅美蘭中學時期的照片，羅美蘭笑說，應該是同學的女兒發上網的，她看到並沒有很驚訝。

羅美蘭打趣說，自己到60歲可能都還是長這模樣，跟她同年的藝人都保養得很好，她沒辦法做到這樣，只做最基礎的保養，偶爾去點個痣，她笑說自己在這方面很有競爭力，當女演員因為長得太美而無法演時，她就能接到這個角色。緯來戲劇台將於13日晚間9點起，周一至周五晚間8至10點播出。

(中時 )