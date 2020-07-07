好友欠債不還，台南柯姓男子一氣之下到朋友家開14幾槍洩恨，所幸並無人受傷。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

好友欠債不還，台南柯姓男子一氣之下到朋友家開14幾槍洩恨，所幸並無人受傷。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

好友欠債不還，台南柯姓男子一氣之下到朋友家開14幾槍洩恨，彈殼散一地。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

好友欠債不還，台南柯姓男子一氣之下到朋友家開14幾槍洩恨，彈殼散一地。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

好友欠債不還，台南柯姓男子一氣之下到朋友家開14幾槍洩恨，後因自知難逃法網，前往柳營分駐所將作案槍枝1支及所剩餘子彈5顆交付值班員警。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南羅姓男子與柯姓男子原為好友，但羅男向柯男借款90萬屢催不還，柯男一氣之下6日上午至柯男家開十幾槍洩恨，後因自知難逃法網，自行到台南市警察局新營分局柳營分駐所投案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地方檢察署偵辦。

麻豆分局6日早上9點多獲報，官田區省道舊眷村內清早傳出槍響，隨即馳赴現場，並立即封鎖，發現一處民宅車庫鐵捲門有多處彈孔，地面上也散落多枚彈殼，經逐一過濾監視器畫面發現柯嫌涉嫌重大，即展開追緝。

據了解，22歲的柯嫌與同齡的被害人羅男原為好友，雙方互有金錢往來，但因債務問題產生嫌隙，憤而攜槍前往被害人住處開槍洩恨，共開了14槍，在羅家鐵門、車庫鐵捲門留下觸目痕跡，彈殼散落一地，嚇壞附近鄰居。

柯嫌於犯案後自知難逃法網，自行前往柳營分駐所將作案槍枝1支及所剩餘子彈5顆交付值班員警，供稱槍枝是一名已過世朋友寄放，警方將持續向上溯源追查槍枝來源管道。

麻豆分局分局長洪頂力呼籲，非法槍枝是危害治安的毒瘤，有心人士勿心存僥倖，試圖挑戰公權力；警方也立即展開打擊黑槍行動，由偵查隊隊長王宥薦帶班針對轄區治安要點處所實施強力掃蕩，展現警方執法威信。

(中時 )