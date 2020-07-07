紙風車劇團倉庫6月6日遭逢祝融肆虐，高雄銀（2836）第一時間關心，並及時提供5000萬元紓困融資，雙方今（7）日舉行簽約儀式，在文化部長李永得見證下，由高雄銀董事長朱潤逢及紙風車劇團執行長李永豐代表簽訂意向書。

紙風車劇團為推廣兒童藝術不遺餘力，致力改善城鄉差距，走遍全台各鄉鎮紮根兒童藝術文化工程，使偏鄉兒童也能欣賞世界級的演出。不過，今年因新冠肺炎疫情造成演出停擺半年，位於新北八里的倉庫在6月6日亦遭逢祝融肆虐。

李永豐透露，疫情已使紙風車劇團損失2、3千萬元，而倉庫內存放上千顆的燈及控制器，加上即將上演的「人間系列6」道具剛做好，使火災損失難以估計，基本上損失至少5千萬元，加上保險公司本來就不願承保倉庫，「燒掉也沒有保險金可領」。

李永豐表示，事發後2天內，紙風車劇團戶頭的小額捐款便達1000多萬，預期若設立捐款專戶，可能募得上億元善款。但他表示「人要有同理心」，並非劇團不需要錢，而是新冠肺炎使諸多公益團體的捐款均不足，因此決定不設捐款專戶，要靠自己的力量站起來。

高雄銀此次提供紙風車劇團5000萬元紓困貸款，寬限期5年、利率1％。李永豐表示，高雄銀的紓困貸款對紙風車相當重要，有了這筆錢，能支撐紙風車繼續走下去，並利用表演售票方式，在未來幾年慢慢償還。

李永豐表示，綠光劇團「人間條件6」將自8月起在全台演出，若要支持紙風車，希望能利用藝FUN券、振興三倍券等買票來支持。他表示，也希望藉此證明，從事表演藝術工作雖然比較辛苦，但絕對可以衣食無憂、養活自己，也能讓所有的員工福利很好。

朱潤逢則表示，先前在台企銀服務時，曾贊助紙風車劇團幾場表演，親自觀賞後深表讚賞，認為紙風車劇團對於兒童藝術不遺餘力，且致力彌補城鄉差距，這個理想相當不易。在聽聞倉庫失火當天，便希望可以盡些公益責任，向文化部長李永得表示願提供協助。

朱潤逢指出，在跟李永豐接觸後，對於紙風車堅持婉拒各界捐助、決心要靠自身力量重新站起來非常感動，因此完全支持紓困內容，利率方面可說是不賺錢，提供紙風車中長期的週轉性貸款。他認為，文化是國家的靈魂，希望藉此能對台灣孩童的文化藝術有所貢獻。

李永得表示，朱潤逢是同鄉老朋友，在事發當天就傳簡訊表示欣賞劇團理念，表示高雄銀可提供貸款。此次只擔任雙方「媒人」，文化部無法也並未介入，對於雙方能談成表示欣慰，未來將依循此模式，積極促成金融業協助藝文團體。

(中時 )