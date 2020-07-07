伊甸基金會今天公布「身障家庭支持者心聲調查」，發現達76.6％的身障家庭支持者，憂心年老或離世時，無人接手照顧。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

伊甸基金會今天公布「身障家庭支持者心聲調查」，發現達76.6％的身障家庭支持者，憂心年老或離世時，無人接手照顧，69.7％擔憂被照顧者無法自立生活，也有41％擔心疾病問題。

今年26歲的薇蓁，因患有先天軟骨發育不全症、出生時又因缺氧導致腦細胞受損萎縮，至今仍有發展遲緩與輕度語言障礙等後遺症，但從小熱愛游泳的她，在同樣是游泳選手出身的父親培訓之下，目前也是肢障女子組游泳國手之一，未來更希望成為游泳教練。

但其55歲的父親，擔心如果自己離世過早，恐怕沒人可以接手薇蓁的照顧工作，因而除了時時運動保持自己的身心健康外，讓薇蓁從高中畢業就開始投入伊甸庇護工場工作外，也時常帶薇蓁參與伊甸基金會各式活動、認識更多朋友，增加支持的網絡，他建議，家有身心障礙者的照顧者不要害怕，可以勇敢走出來，尋找支持與服務，繼續走下去。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，面對生活中各種歧視與挑戰，身心障礙朋友和照顧他的家人，大多只能默默地承受與孤加奮戰，家庭照顧悲歌更是時有所聞，期待社會大眾與伊甸一起力挺身障朋友，共創友善無礙的環境。伊甸基金會今天邀請藝人曾沛慈擔任公益大使，一同呼籲社會大眾力挺身障朋友。

(中時 )