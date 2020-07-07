中菲行國際物流股份有限公司(5609)109年6月份自結集團營業額為20億8仟萬元，較去年同期增加51.2%，其中台灣地區、大中華地區及亞太地區較去年同期大幅成長。累計1月至6月營業額為110億7仟9佰萬元，較去年同期成長33.7%。

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