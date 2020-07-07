森田近年成功轉型網路事業有成，成為收入破億的時尚網紅CEO，他近期跨界當作家發行新書《森田的網海印鈔術: 時尚網紅全方位經營技巧大揭密》分享創業甘苦，更大方把網路商業經營機密全都露，揮別當年一片歌手的窘境，這次他黑馬般逆襲衝上誠品書店商業類書籍排行榜冠軍，讓他驚喜感謝：「很多人希望可以賺大錢，被形容是另類教科書，透過這本書可以與大家交流，謝謝讀者們支持。」他不排除繼續寫下去，開始構思第二本著作的主題方向。

森田近來為自創品牌CHECK2CHECK拍攝品牌形象廣告，邀來好友嚴立婷、曾雅蘭、王思佳、新婚人妻丫頭詹子晴跨刀拍攝影像，被笑封為「人妻磁鐵」，怕不怕好友另一半吃醋？他笑答：「我是很懂她們，用最禮貌的方式善待她們，應該不是老公會吃醋的對象，我就像是守護者，會一起分擔討論事情，我沒有獵殺性。」

森田與丫頭（左）是好友。（CHECK2CHECK提供）

不過人紅是非多，「MedPartner美的好朋友」粉絲專頁指「日本超人氣戰痘機膠囊」產品廣告標榜功效誇大不實，該貼文附上森田本人合作該產品照片，他相當無奈：「這10年來我都是小心翼翼挑選商品、認真試用，曾經使用過不好的商品讓膚質和身體造成過很大傷害，但這些事我不會公開告知！」由於此事已侵害森田及所屬公司、網路代購平台商譽，他正式發出聲明，希望速將詆毀名譽之撰文及照片撤下、另發貼文澄清此事，並保留法律追訴權。

(中時 )