美系外資針對(4966)出具最新研究報告指出，看好譜瑞-KY下半年前景樂觀，且長期獲利維持穩定成長，將目標價由1130元、調升到1295元，維持加碼評等，譜瑞-KY今早盤一度再創歷史天價1145元，惟其後在大盤走弱下，盤中紅翻黑。

美系外資指出，看好譜瑞-KY在數據中心、miniLED等產業潛力推動下，毛利力仍有成長空間，另有鑑於NB、PC等周邊設備因為新冠肺炎疫情的衝擊，市場買氣持續，對下半年前景樂觀。

美系外資指出，就長線來看，USB對於譜瑞-KY未來的產品路線圖提供了更多的前景，部分客戶在USB 4.0產品上的強烈需求依舊無法在第二季度得到滿足，因此譜瑞-KY會將出貨量轉移至第三季，故也提高了對譜瑞-KY的盈利預測，預估2020年、2021年以及2022年每股盈餘落在36.79元、44.75元以及54.14元，目標價由1130元調升到1295元，維持加碼評等。

美系外資指出，在疫情衝擊下，Chromebook的需求在第三季度仍然保持強勁，譜瑞-KY並沒有出現客戶流失，此外，譜瑞-KY的eDP 1.4越來越吸引人，還有來自其他客戶的T-con以及帶有HDR功能的AMOLED T-Con，且譜瑞-KY還看到了來自TED(T-con嵌入式驅動程序)和TTED(觸控T-con嵌入式驅動程序)的商機。

美系外資指出，譜瑞-KY的PCI-E第4代重定時器，針對美國企業客戶已經投入批量生產，譜瑞-KY期望PCI-E第4代將帶動收入增加，加上競爭對手仍在試用該產品階段，故譜瑞-KY具有優勢，另外，譜瑞-KY也看好後續SIPI驅動器IC強勁增長。

(時報資訊)