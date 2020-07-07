NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技(NasdaqGS:SIMO)公布，旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品VirtualStor Scaler 8.0，VirtualStor Scaler 8.0是專為PB (Petabyte) 級巨量非結構化數據而設計，大幅強化物件儲存與檔案儲存解決方案的功能特色，適用於需要處理大量資料的企業或資料中心，例如電信、AI 環境、醫療、製造等產業。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，面對AI人工智慧及大數據時代的來臨，如何有效運用及管理巨量資料是每個企業及資料中心所面臨的重大挑戰，儲存效能成為最重要的關鍵。這次Bigtera推出最新VirtualStor Scaler 8.0軟體定義儲存解決方案，其中的物件儲存嶄新功能大幅提升了巨量檔案的儲存效能，為新一代AI企業與資料中心打造更加完善的儲存環境。

VirtualStor Scaler 8.0引入了一系列物件儲存的嶄新功能，提供S3 API存取方式，最適合走向雲端開發的企業與資料中心。其中最大亮點，莫過於Bigtera獨家的S3-to-S3物件無縫遷移功能。繼 VirtualStor 7.0 的獨家功能無縫遷移SAN/NAS資料之後，VirtualStor Scaler 8.0再推出功能更強大的S3-to-S3物件無縫遷移功能，針對已經在使用其他廠商S3物件儲存的用戶，不僅可以輕鬆收攏新舊儲存系統的資料，提供更高的資料可用性，更可消弭大量資料遷移時需要停機並中斷服務的痛點。

(時報資訊)