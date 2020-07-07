消防局長曾進財今日在市政會議專案報告「台中市水域、山域事故救援機制」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕7日表示，疫情漸緩，許多民眾趁著暑假旅遊，許多飯店、遊樂園都反映這段時間相較去年同期生意更好，市府備，維護民眾安全，歡迎遊客到台中安心旅遊。

消防局長曾進財今日在市政會議專案報告「台中市水域、山域事故救援機制」，市府持續優化外勤救生裝備、辦理水域救援演練，並與海巡署中部分署第三岸巡隊進行聯合水域聯合搜救演練，訓練內容包括橡皮艇、救生艇、水上摩托車和吊掛救援。

今年訓練科技整合無人機救援，藉由無人機空投救生氣袋給溺水者，延長溺者待救時間，增加獲救機會。

市府進行演習訓練，並持續精進消防員水域救援專業，108年度已考取救生員訓練共1248人、救生教練141人、急流救生訓練904人、IRB急流船艇訓練222人；建立跨局處防溺分工分組，藉由加強巡邏守望、建立防溺機制、溺水救護、水域安全聯合稽查、協調民間團體協助救生工作等方式，強化水域安全。

在山域救援方面，市府自行開發的GPS定位輔助系統，在救災救護指揮中心接獲山域案件時，主動發送GPS定位輔助系統簡訊至報案民眾手機號碼，經民眾點選簡訊內建的連結網址後，即可自動回傳定位座標，並與民眾手機內建的定位APP雙重比對正確位置。

市府搭載空拍機輔助搜救，空拍機特性可不受地形限制，當搜救人員無法到達災害現場時，藉由空拍機擔任蒐集情資角色，並提供幕僚利用電腦逐一檢視影像畫面，選定熱區再行搜尋待救或失聯民眾，節省搜救時間及人力。

曾進財呼籲，民眾從事水域遊憩、登山運動前，應做好萬全準備，具備相關知識與技能，並謹慎評估自身健康狀況，保護自身生命安全。

(中時 )