獲救女子送醫檢查，確認並無大礙。（岸巡提供）

金門復國墩海域今（7）日凌晨發生1對年輕夫婦吵架，妻子一時想不開衝入海中受傷，還好被聞聲趕到的岸巡幹員察覺，緊急將她救援上岸，才未釀成憾事。

今天凌晨零時許，岸巡隊復國墩安檢所幹員在港區巡邏，走過岸邊觀景台時，聽到疑有男女爭吵的聲音，直覺情況有異，趕緊摸黑趨前查看。

結果有1名男子神色慌張，好像在找人的樣子，幹員確認有人落海，趕緊搜尋在觀景平台右側礁石區，發現1名女子的腰部以下泡在海水裡，上半身則癱趴在大岩上，顯得十分緊張和虛弱。

還好女子被救上岸後情況穩定，只有四肢輕微挫傷和輕微嗆水，最後由據報趕到的消防局救護車送醫檢查，確認並無大礙，已在早上出院。

岸巡調查，40歲王姓男子與33歲女子是夫婦，因故在岸邊發生爭執，結果妻子一時氣憤，突然往大海裡衝，還好巡邏人員警覺性高，及時將她救上岸。

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